الكاظمى يوجه بحجب المواقع المسيئة للمؤسسات الصحية
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بحجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض. حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي توجيهات بحجب المواقع التي تسيء للمؤسسات الصحية والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض. حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد.