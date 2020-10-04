التعليم تكرم أوائل الثانوية العامة غدًا
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:50 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر غد.
وتعقد الاحتفالية، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.
وتعقد الاحتفالية، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.