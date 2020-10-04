التعليم تكرم أوائل الثانوية العامة غدًا

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر غد.وتعقد الاحتفالية، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.