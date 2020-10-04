صحيفة صينية: الاكتشافات الأثرية بمصر ستدعم قطاع السياحة

سلطت صحيفة صينية الضوء على إعلان مصر، أمس السبت، الكشف عن 59 تابوتًا خشبيًا قرب هرم سقارة بحالة جيدة يعود تاريخها لأكثر من 2500 عام.وذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورننج بوست"، في تقريرها اليوم إن التوابيت المكتشفة مزخرفة ومزينة بألوان مميزة كما تم العثور على مومياوات داخل التوابيت والتي تحمل نقوشًا هيروغليفية واضحة.وأشارت إلى أنه منذ الإعلان عن العثور على أول 13 تابوتا قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، على عمق يصل إلى 12 مترًا، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم نقل التوابيت، التي يُعتقد أنها تخص كهنة الأسرة السادسة والعشرين إلى المتحف المصري الكبير.ونقلت الصحيفة تصريحات وزير السياحة والآثار خالد العناني قوله إن عددا غير معروف من التوابيت الإضافية ربما لا تزال مدفونة قرب هرم سقارة.وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن اكتشاف التوابيت هذه يعد هو أول إعلان رئيسي منذ تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19 " في مصر، والذي أدى إلى إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية لنحو ثلاثة أشهر من أواخر مارس الماضي.ونوهت الصحيفة بأن مصر تأمل في تحقيق موجة جديدة من الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة، كما أن المتحف المصري الكبير سيعزز قطاع السياحة الحيوي، الذي عانى من صدمات متعددة منذ عام 2011 ومؤخرا تفشي كورونا.