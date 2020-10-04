حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارات في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بحبس «عادل.ل» ٢١ سنة، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني.واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه سرقه السيارات ومحتوياتها بمدينة بدر بهدف بيعها، وأقر بسرقة 3 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعهم لأحد أصدقائه بمنطقة المرج بمبلغ ٣٠ ألف جنيه في السيارة، كما أقر بسرقة محتويات السيارات من بطاريات وفوانيس وبيعهم، وبرر أمام النيابة مروره بأزمة مالية وإنفاقه على أسرته.كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة سيارتهم والبعض محتويات سيارتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بسرقة السيارات وأرشد عن مكان بيعها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.