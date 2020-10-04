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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الإدارية العليا» تصدر أحكاما نهائية على طعون انتخابات مجلس النواب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، عددًا من الأحكام في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بالقضاء الإداري، لتكون بذلك أحكام نهائية باتة غير جائز الطعن عليها، وسيتم إرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائية.

وتضمنت الأحكام رفض ١٣٤ طعنًا علي الأحكام الصادرة وتأييد حكم أول درجة، فيما أحالت المحكمة ١٨ طعنًا إلى محكمة الموضوع للنظر في موضوعها وإصدار حكم فيها، وقررت المحكمة تأجيل ١٢ طعنًا لجلسة اليوم الأحد للاطلاع والرد.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بجميع المحافظات أصدرت عددًا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين قُبلت أوراقهم، أو بإبعاد مرشحين مستبعدين ولم تقبل أوراقهم.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح»، بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

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