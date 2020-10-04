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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة طعن ضياء الدين داوود على استبعاده من الانتخابات لدائرة الموضوع

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
ضياء الدين داود
ضياء الدين داود
عماد سليمان
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من النائب البرلماني السابق ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020، وإحالته لدائرة الموضوع بجلسة الأحد.

وقدم ضياء الدين داود، طعنًا صباح اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد صدور حكم ضده باستبعاد ترشحه في الانتخابات، لعدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكمًا مساء أمس باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى، ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولى عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.

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