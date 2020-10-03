اليمن: مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

عبّر وزير الصحة العامة في اليمن الدكتور ناصر باعوم، السبت، عن مخاوفه من موجة انتشار ثانية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، أن وزير الصحة العامة والسكان دعا إلى الاستعداد المبكر لهذه الموجة الثانية.وندد الوزير باعوم، بتبعات ومخاطر منع ميليشيا الحوثي الانقلابية فرق حملات التحصين من تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بصعدة، مما نتج عنها تواجد بؤر لفَيروس الشلل القاتل بعد أن تخلصت اليمن من مخاطره، وإعلان خلوها من الفيروس في العام 2009، حسب الوكالة.وتأتي مخاوف وزارة الصحة اليمنية من موجة جديدة من مرض كورونا في حين تواجه البلاد وضعا صحيًا وإنسانيًا صعبًا مع تفشي المرض، واستمرار الحرب.وذكرت اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا اليوم، أنها سجلت حالة إصابة واحدة و13 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة 2041 منها 589 وفاة و1320 حالة تعاف منذ العاشر من إبريل الماضي.