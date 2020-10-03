إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الصندوق الأسود

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سنشري وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم الصندوق الأسود، الذي تقوم ببطولته منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.ويظهر الإعلان التشويقي انقلاب يوم ميلاد منى ذكي لكابوس مرعب بعد تعرضها لهجوم مسلح من لصوص وتورطها في مطاردات عنيفة معهم.وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم لكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.