بعد انتشار «التعلم عن بُعد».. خبير: التكنولوجيا قادمة بقوة

"عالم التكنولوجيا"، لم يكن في انتشار البرامج أو التقنيات المختلفة ولكن هناك أساليب جديدة تظهر كل يوم وهذا ما تحدث به المبرمج المصرى والخبير التكنولوجى، محمود عبدالناصر، حيث أكد أن هذه الآونة هى فرصة للشباب فى تطوير مستوياتهم والزيادة من خبراتهم فى تخصصاتهم أو مجالاتهم.وبالتزامن مع انتشار التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، فإن الفترة القادمة ستحمل منافسة سوقية وتكنولوجية قوية تحتاج مزيد من الخبرات التى تتماشى مع قوة المنافسة السوقية والتكنولوجية فى جميع المجالات، لذلك فيجب التعرف على كل ما هو جديد في عالم الإنترنت وليس التركيز حول السوشيال ميديا فقط خاصة للطلاب وأولياء الأمور.وفي ظل انتشار التعاليم المختلفة؛ أكد عبدالناصر أن المجتمع العربى أصبح مهتم بصورة كبيرة بتعلم البرمجة والتطوير والتسويق، وهذا مؤشر إيجابى، لذلك فيجب التطوير من الذات بطرق عدة أبرزها انتشار بعض الشارحين عبر اليوتيوب، كما توقع المبرمج المصرى أن الفترة القادمة سيكون بها المزيد من الكوادر الشابة تتقن مجالات مهمة مثل البرمجة والتسويق والذكاء الاصطناعي.وبمجرد البحث على موقع البحث الشهير جوجل فيمكن لأي شخص أن يحصل على شروحات مفيدة فى التطوير من الذات وكورسات فى التسويق وعلم البرمجة فى الفترة القادمة منه شخصيا ومن مهندسين عدة آخرين.