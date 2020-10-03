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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«تويتر» يطلق «تحدي الكمامة» ويدعم ترامب: «لا تتمنوا له الموت»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:41 م
تويتر
تويتر
سمر عبدالله
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أطلق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر حسابه الموجه لمستخدمي الشرق الأوسط تحديا جديدا تحت شعار «تحدي الكمامة» ليحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال حساب «تويتر» الرسمي: «تماشيًا مع التوجه العالمي لمواجهة الجائحة، نطلق #تحدى_الكمامة لنشر الوعى.. #ارتدى_الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم #تحدى_الكمامة».

وفور إطلاق تويتر لتحدي الكمامة تفاعل كثيرون معه ونشروا صورا لهم وهم يرتدونها للتوعية ضد الإصابة بفيروس كورونا، تزامنًا مع تحذيرات أطلقت قبل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا التي من المتوقع أن تبدأ بعد شهور في الشتاء.

وقبل إطلاق تحدي الكمامة، حذّر تويتر الداعين لوفاة ترامب بعد إعلان مرضه من تمني الموت له، حيث نشر موقع تويتر أنه سيعلق المستخدمين الذين يأملون علنًا وفاة ترامب، حيث تم إعلان إصابة الرئيس ترامب وزوجته بـCOVID-19، وبينما يتمنى البعض الشفاء العاجل، غرد آخرون علنًا على أمل أنه سيموت بسبب المرض، وهذا مخالف لقواعد تويتر، وأخبرت الشركة أنها ستطبق العقوبة، فبشكل واضح لا يمكنك التغريد بأنك تأمل أن يموت ترامب بسبب COVID.

وذكر موقع «the verge» أنه على الرغم من أن تويتر، كشف أنه سيعلق الأشخاص الذين يأملون في وفاة ترامب، فإنه ليس من الواضح عدد المرات التي سيتمكن تويتر من القيام بذلك، كما كشف موقع تويتر لـ Motherboard، أنه لن يعمل على كل تغريدة، حيث جاء في بيان صادر عن تويتر: «نحن نعطي الأولوية لإزالة المحتوى عندما يحتوي على عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء قد يتسبب في حدوث ضرر في العالم الحقيقي».

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