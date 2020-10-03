أسقف طما يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة لمعهد القديس أثناسيوس للدراسات اللاهوتية

اعتمد نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، شهادات تخرج الفرقة الرابعة لمعهد القديس أثناسيوس للدراسات اللاهوتية بطما، وأيضًا شهادات شكر وتقدير لأوائل الدفع الثلاثة.ومن المقرر أن يقام الحفل السنوي لتخريج الدفعة 20192020 وتوزيع الشهادات للمتفوقين من طلبة المعهد في 15 من الشهر الحالي.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737 والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم "عيد النيروز"، حيث أقيمت القداسات بجميع الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس الإلهي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.