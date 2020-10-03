سعيد كامل: مشروع «تكرير مسطرد» خطوة أساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، إن الانطلاقة التى يشهدها قطاع البترول ليست على مستوى الاستكشافات الحالية وحسب، ولكنها شاملة فى جميع أنشطة صناعة البترول، والصناعات البتروكيماوية والتوزيع أيضا لتكون خطوة أساسية في رؤية مصر 2030، وهي أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة.وأضاف كامل في تصريح لـ"الدستور" أن المشروع الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي يعد واحدًا من أهم وأكبر مشاريع التكرير فى مصر والشرق الأوسط، وأكثرها تقدمًا على المستوى التكنولوجي، في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.وأكد أن قيمة المشروع الاستثمارية تصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، لتضم المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد حتى الآن مجمعين للتكريرـ وهما القاهرة والمصرية للتكرير، كما يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية، وبذلك توفر منطقة مسطرد 22% من طاقة التكرير في مصر ويضم المشروع الجديد وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت، ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار، ووحدة إنتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.وأشار إلى أن المشروع له آثر اقتصادي واجتماعي على المنطقة المحيطة بمسطرد، ومنها إتاحة فرص عمل وتنمية المجتمع من الناحية الصحية والتعليمية، حيث أطلقت الشركة المصرية للتكرير مبادرة تعليمية تحت اسم "مستقبلي" في أكتوبر 2016 تهدف لإعطاء أبناء المجتمع المحلي فرص استكمال التعليم العالي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سعيًا لتوفير فرص التعليم المتكافئة التي لا يحظى بها أبناء المنطقة، واشتملت الدفعة السنوية الأولى من برنامج المنح الدراسية على 6 مستفيدين من الخريجين المتفوقين من المدارس الحكومية.