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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. تأييد براءة المتهمين في قضية فساد مواسير المياه.. تأجيل تعويض «أشرف أبو اليسر»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:13 م
قضية أشرف أبو اليسر
قضية أشرف أبو اليسر
حسام التمساح
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، اليوم السبت، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

-النقض تأييد براءة المتهمين في قضية فساد مواسير المياه
قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة وتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد مواسير المياه بالقاهرة الجديدة.

-إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد عائلتين بسوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ساقلته، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر.

-الدستورية العليا تقضى بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ المتعلقة بتعويضات الإصلاح الزراعى
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التي أقامها وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادى فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها فى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 661998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".

-تأجيل دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بـ25 مليون لـ 12 نوفمبر
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة 12 نوفمبر

- تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيق حسن مالك 46 آخرين لـ4 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع علي أوراق القضية.

- الإدارية العليا تتلقى 16 طعنًا جديدًا على أحكام انتخابات النواب
تلقت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، 16 طعنًا جديدًا الآن على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات، ليصل إجمالي عدد الطعون حتى الآن ١٤٦ طعن قابل للزيادة لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، حيث كان العدد منذ قليل ١٣٠.

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