خسائر الجيش الأرمني تتخطى الـ200 قتيل

أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ، اليوم السبت، أن حصيلة خسائر الجيش الأرمني خلال الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في المنطقة تخطت عتبة الـ200 قتيل.وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الأرمينية، الخميس الماضي، مشاهد جديدة للقتال الدائر في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.وذكرت الوزارة أن الجيش الأرميني "يستمر بتدمير قواعد العدو والمعدات العسكرية".وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن إسقاط عدد من المروحيات والطائرات التابعة لجيش أذربيجان خلال الأعمال القتالية المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها.