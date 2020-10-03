رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات إحالة المتهمين بترويج إجابات امتحانات الثانوية العامة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:51 م
لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة
طباعة
أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر محاكمة المتهمين بنشر وترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتبرأتهم من تهمة استخدام الـ«واتس اب» لترويج الأسئلة والإجابات.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه بالاطلاع على تحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة تبين لها قيام المتهمين عبد الله محمد عبد الله جاد رمضان ومصطفى محمود علي يونس وشريف أحمد محمد السيد وأحمد فرحات عاشور إسماعيل فى غضون شهر يوليو الماضى بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة أثناء عقد لجان تلك الامتحانات بقصد تمكين الطلبة من الغش بأن استخدموا حسابات خاصة على تطبيق «واتس اب» على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة، وبعرض الأوراق على النائب العام أمر بضبط وتفتيش المتهمين وتم ضبط المتهم مصطفى محمود أثناء نزوله من مسكنه بتاريخ 18 يوليو 2020 وبتفتيشه احترازيا عثرت معه على تليفون محمول ذهبى اللون وتم اصطحابه لمقر هيئة الرقابة الإدارية وتحرير محضر الضبط للعرض على النيابة العامة وكذلك ضبط باقى المتهمين.

وأكدت المحكمة، يتضح من مادة عقاب المتهمين بسوء استخدام وسائل التواصل تعريفها لمدير الموقع أنه الشخص الذى أنشأ موقع فيس بوك أو إدارة وليس الشخص منشأ صفحة بداخله ولما كانت المادة المعاقب بها المتهمين اشترطت لشخص مرتكب الواقعة أن يكون مدير الموقع وأنه أدار الموقع أو حساب خاص ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المتهمين هم مديري موقع التواصل وبذلك لا يخضع المتهمين تحت العقاب الأمر الذى تتشكك المحكمة فى صحة الاتهام ونسبته للمتهمين وهو ما تقضى معه المحكمة ببراءتهم.

واختتمت حيثياتها، أن الاتهام الخاص بنشر وترويج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة غير منصوص عليه بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لذا تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

الصور

image description

الأهلى يقدم موسيمانى رسميًا

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

الأكثر قراءة

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موقع وزارة الكهرباء.. رابط التقديم على العداد الكودي

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

جينات الإنسان البدائى مسئولة عن مضاعفات خطيرة لكورونا

سامبدوريا يفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

عمارة إبراهيم: ترشيد مصروفات «كتاب مصر» بما لا يخل بالأنشطة

«التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والباليه» على مائدة الأعلى للثقافة غدا

الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافي لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

وزيرة الثقافة تكرم «صنايعية مصر»