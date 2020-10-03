جوتيريش يعلق على استمرار القتال في «قره باغ»

عبّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن "أسفه الشديد" لاستمرار الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين الطرفين.وقال استيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، أمس الجمعة، إن أمين عام الأمم المتحدة "يأسف بشدة لمواصلة الطرفين (أذربيجان وأرمينيا) الاشتباكات العسكرية، رغم الدعوات القوية والمتكررة من المجتمع الدولي ومنه شخصيا لوقف إطلاق النار".وجدد جوتيريش تأكيد اقتناعه الراسخ بـ"عدم وجود حل عسكري للصراع، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مستدام وطويل الأمد".وشدد على أن "استمرار الأعمال العدائية لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة الإنسانية"، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.وأكد الأمين العام ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.ويوم الأحد الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرمني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.