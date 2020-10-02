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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة سانت تريزا المحلة الكبرى تنظم رحلة لأسر الكنيسة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:47 م
كنيسة سانت تريزا
كنيسة سانت تريزا المحلة الكبرى
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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نظمت اليوم الجمعة، كنيسة سانت تريزا المحلة الكبرى رحلة إلى الإسكندرية.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي وترأسه راعي الكنيسة الأب جرجس أرمانيوس ثم انطلقت الرحلة إلى الإسكندريه برعاية الأب الراعي ومعاونة الشماس أسامة أنيس.

كانت أول محطات الرحلة زيارتها إلى كنيسة القيامة (المقر البطريركى) حيث كان في استقبال المجموعة الأب يوحنا جورج راعي الكنيسة الذي رحب بالحضور وقام بشرح تاريخ الكنيسة والمبنى وزيارة مزار المتنيح الأب جبرائيل غطاس وعمل تمجيد له.

ثم انطلقت الرحلة لزيارة كنيسة سانت كاترين بالمنشية ورحب بالضيوف الأب لويز لبيب الفرنسيسكاني وشرح لهم قصة القديسة سابينا، ثم إلى زيارة كنيسة سانت ريتا بحي الجمرك وكان في الاستقبال الأب عيد نظمى الفرنسيسكاني والراهب مينا حنا، حيث رحب الأب عيد بالضيوف وشرح لهم مراحل حياة القديسة ريتا ثم انتقلت الرحلة إلى أبو تلات وفيلا كاريتاس وقضاء وقت ممتع في البسين.

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