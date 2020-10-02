«مُهلة 3 أشهر».. الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من فرض عقوبات عليها

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تركيا من فرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان، ودعاها لإجراء محادثات، الأمر الذي لاقي ترحيبا من الطرفين.وافق جميع قادة دول الاتحاد الـ27 على البيان الذي أمهل تركيا 3 شهور، وجاء بعد نقاشات استمرت 7 ساعات، سعت خلالها اليونان، وقبرص، لتدابير أكثر حزمًا، فيما أيدت دول أخرى نهجًا تصالحيًا أكثر تجاه تركيا.من ناحيته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي وجه رسالة وحدة وتضامن وتصميم لم تترك مجالًا لتركيا للشك في أن عليها وقف أنشطتها الأحادية.