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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
شيماء حمودة
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في الذكرى الـ ٤٧ على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حرص كثير من مواطني الاسكندرية على إحيائها بالتوافد على ميدان سيدي جابر رافعين الأعلام المصرية ولافتات التأييد للدولة المصرية.

وشارك حزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب السياسية مئات المواطنين في الاحتفالية.

وتزين الميدان بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس السيسي، وقرارات الدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي"، وكلنا معاك ياسيسي، والشعب والجيش والشرطة ايد واحدة.

وتم تأمين الاحتفالية بكردون أمني من قوات الشرطة مدعوم بالشرطة النسائية ليستقبل المواطنين الراغبين في المشاركة بالاحتفالية.

فجاءت هذه الفعالية جزء من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

من جانبه قال النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، إن الاحتفالية هي رسالة يوجهها الشعب المصري في كل ربوع الوطن وخارجه بتقديم كل الدعم والمساندة والتأييد للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، وقوات الشرطة الباسلة.

تابع ضيف الله، أننا اليوم نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد وروح النصر العظيمة، فمثلما التف الشعب حول قيادته السياسية في أكتوبر، فالشعب الآن ملتف حول الرئيس السيسي، وحول الدولة المصرية في كل ما ينظم ضدها من مؤامرات وشائعات، واثقين في استقرار الدولة وقوة مؤسساتها.

وأشار ضيف الله إلى أن الشعب المصري حافظ على إرادته في ثورة ٣٠ يونيو، وما تبعها من تحولات اقتصادية وخوض معركة البناء والبقاء، والتي خاضها الشعب المصري بتحمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي، الذي تحول إلى نمو اقتصادي.

أكمل أمين الحزب أن مصر استطاعت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي مواجهة الأزمات الدولية وآخرها أزمة كورونا، وما تبعها من آثار اقتصادية، ونجحت الدولة المصرية في الاستمرار في مشروعات التنمية الاقتصادية.
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة
مستقبل وطن: احتفالية ذكرى أكتوبر رسالة لتقديم الدعم للدولة

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