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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإدارى يفصل فى 39 دعوى على انتخابات النواب خلال ساعات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
انتخابات
انتخابات
عماد سليمان
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انعقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، في جلسة عاجلة وخاصة، لنظر ٣٩ دعوى على انتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال الساعات القادمة.

وكانت المحكمة أصدرت عددًا من الأحكام، أمس الخميس، بقبول 5 دعاوى مقامة من أشرف أحمد سامي، ورأفت مهدي، وعبد الله وعمرو حنفي شعراوي، وطارق محمد درويش، وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت برفض 139 دعوى مطالبة بإدراج أسمائهم في قوائم المرشحين.

وتضمنت موضوعات الدعاوى التي تنظرها المحكمة ما بين مرشح يطعن على عدم قبول أوراق ترشحه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنت دعاوى أخرى الطعن على عدم إدراج أسماء بعض المتقدمين بكشوف المرشحين برغم قبول أوراقهم من اللجنة، أما نوع الدعاوى الثالثة فتضمن طعن بعض المواطنين على قرار إدراج أسماء بعض المرشحين بقوائم الترشح وقبول أوراقهم، ليطالبوا باستبعاد البعض خارج دائرة الانتخابات ورفض ترشحهم.

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