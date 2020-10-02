358 مرشحًا للأحزاب على «فردي الدقهلية».. و«مستقبل وطن» ينافس بـ 18

يتنافس 15 حزبا سياسيا بإجمالى 358 مرشحًا بالإضافة إلى 302 مستقل في انتخابات مجلس النواب 2020، على المقاعد الفردية لمحافظة الدقهلية، والتى قسمت إلى 10 دوائر وخصص لها 21 مقعدا، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.ودفع حزب مستقبل وطن بـ18 مرشحًا، والوفد بـ9 مرشحين، وحماة الوطن بـ7 مرشحين، والمؤتمر بـ5 مرشحين، والشعب الجمهورى بـ4 مرشحين، والجيل بـ3 مرشحين، والتحرير المصري بـ2 من المرشحين.ودفعت كل من أحزاب: العربي للعدل والمساواة، والنور السلفي، ومصر القومي، والحرية المصري، والحركة الوطنية، والإتحاد، والريادة، والمصريين بمرشح واحد.ومن المقرر أن تجري انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2020 في الخارج أيام ٢١ و٢٢و٢٣ أكتوبر٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين ٢١و٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.فيما تجري جولة الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.