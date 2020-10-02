بعد تأكد عدم إصابته بكورونا.. بادين يواصل حملته الانتخابية من ميشيغن

يواصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الجمعة، لانتخابات الرئاسة الأمريكية حملته الانتخابية من ميشيجان، حسبما أوردت قناة العربية.جاء ذلك بعدما أكدت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد المناظرة الأولى التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عن إصابته بـ"كوفيد-19" صباح اليوم.وتمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته"، حسبما نقلت "فرانس برس".