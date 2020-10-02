فلسطين تدين توجيهات نتنياهو ببناء 5400 وحدة استيطانية جديدة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصدار رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الإعلام الإسرائيلي أوضح أن ما يُسمَى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية" سيجتمع يوم الأحد المقبل للمصادقة على بناء تلك الوحدات.وأوضحت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة هو ترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية، وأن التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة لم يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن وقف الاستيطان أو تجميده مؤقتا.ورأت الخارجية أن استمرار البناء الاستعماري التوسعي يعكس الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها، وهو ما يفسر لدرجة كبيرة شعور دولة الاحتلال بالتحرر من أي التزامات أو ضغوطات دولية عليها في مجال البناء الاستعماري.