رئيس السيادة السودانى يتوجه لجوبا لتوقيع اتفاق السلام

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جوبا، اليوم الجمعة؛ للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل، المقررة غدا في جوبا، بين الحكومة السودانية ومكونات "الجبهة الثورية" (التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة).يرافق البرهان إلى جوبا عضوا مجلس السيادة عائشة موسي ورجاء نيكولا، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي، ووالي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن وراق.وكان في وداع رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، في مطار الخرطوم، عضوا مجلس السيادة الانتقالي الفريق ياسر العطا والفريق مهندس إبراهيم جابر.