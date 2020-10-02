«مصر بلدى» يشارك فى احتفالية انتصارات أكتوبر بالمنصة

شارك حزب مصر بلدي، في احتفالية المواطنين، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر.وقال حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية بالحزب، إن احتفالية اليوم تأتي بمناسبة انتصار قواتنا المسلحة فى حرب ٦ أكتوبر، والتى حقق فيها المصريون انتصارات قوية على العدو، وهي رسالة خروج المصريين فى ذلك التوقيت للخارج للرد على محاولات إشعال الفتن والبلبلة في البلاد.وأضاف أنه تزايد إقبال المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وكان عدد من الأحزاب السياسية، دعا جميع جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.