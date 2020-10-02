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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المواطنون يتوافدون على «المنصة» للاحتفال بانتصارات أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:55 م
المواطنون يتوافدون
المواطنون يتوافدون على المنصة
سمر عبدالله
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حرص عدد كبير من المواطنين على المشاركة في احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر، وتوافد المواطنون على منصة الاحتفال حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر".

تم ذلك في أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة والسعادة، واجتمع فيها كل المحبين للوطن، الذين جاءوا من مختلف ربوع مصر لحمل الأعلام والتعبير عن الفرحة والسعادة الشديدة بنصر أكتوبر.

جاءت هذه الاحتفالات بعد دعوات الأحزاب للمواطنين من مختلف ربوع مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم وجاء المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاحتفال على أنغام الموسيقى الوطنية، ورفع رايات النصر، وتبدأ الاحتفالات كل عام منذ الأول من أكتوبر وحتى اليوم السادس.

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