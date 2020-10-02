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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا لا تدرس خيار الإغلاق الشامل مع ارتفاع وتيرة تفشي كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:37 م
جريدة الدستور
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أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستويات كافة، لكن الحكومة لا تدرس الآن خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي.

وعبّر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف- وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة- عن أسف السلطات إزاء ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب تفعيل الأنظمة على المستويين الفيدرالي والإقليمي، على حد سواء.

وبشأن إمكانية فرض إغلاق شامل في روسيا، قال: "إن هذا الخيار لا يدرس في المرحلة الحالية"، لافتا إلى أن إجراءات محددة تتخذ الآن على المستوى المحلي.

وأشار بيسكوف إلى أن فرض نظام العزل الصحي الذاتي وإعلان أيام العطلة مدفوعة الأجر في البلاد (وهو الخيار الذي لجأت إليه الحكومة في الربيع الماضي) ليس من اختصاص الكرملين، بل غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا التي تترأسها نائب رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا.

من جهتها، صرحت غوليكوفا بأن إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا بشكل ملموس مع بداية فصل الخريف كانت أمرا متوقعا، لافتة في الوقت نفسه إلى أن 80-85% من المرضى الجدد لم يلتزموا بالتوجيهات الرامية لمكافحة تفشي الوباء.

وشددت نائب رئيس الحكومة على أن الالتزام الصارم بالتوجيهات الصحية هو السبيل الوحيد للحد من انتشار العدوى، وخاطبت المواطنين بالقول: "أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة عن الأطباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على احتياطيات الأسِرة في المستشفيات، أو دخول العزل الصحي الذاتي مجددا، وهذا ما لا نريد ولا نعتزم السماح به أن يحدث".

وكانت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 9412 إصابة جديدة بالوباء ما يمثل أكبر حصيلة إصابات منذ 21 مايو الماضي عندما تم رصد 9434 إصابة، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1% من المرضى الجدد.

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