ضبط 40 ألف كمامة «مغشوشة» في مصنع أحذية ببورسعيد

ضبطت أجهزة الأمن 40 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع لصناعة الأحذية ببورسعيد، في إطار حفظ الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية المواطنين.وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 40 ألف كمامة طبية معدة للبيع داخل مصنع مجهز لإنتاج الأحذية، دون ترخيص، وتم استغلاله فى صناعة الكمامات الطبية دون تصريح من الجهات المختصة، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع.