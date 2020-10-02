الشرطة النمساوية تفض بالقوة مظاهرة لنشطاء المناخ فى فيينا

قامت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، بفض مظاهرة بالقوة لنشطاء المناخ فى وسط العاصمة النمساوية فيينا، بعدما أدت إلى شلل مروري وتكدس غير مسبوق للسيارات.وقال ماركوس ديتريش، المتحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن الشرطة قامت بإخلاء ميدان "كارلس بلاتس" فى وسط فيينا بعدما شهد تزايدا واسعا فى أعداد المتظاهرين مما أدى الى تعطل الحياة العامة وحدوث شلل مروري منذ مساء أمس الخميس.وأضاف ديتريش أن حركة المرور وحرية تنقل المواطنين قد تضررت بشكل غير معقول، مشيرًا إلى أنه تم القبض على نحو 15 شخصا من المتظاهرين بسبب الشغب ومقاومة السلطات.وأشار إلى أن الشرطة قامت بالتعرف على هويات المشاركين في المظاهرة وحبس نشطاء المظاهرة احتياطيا لحين استكمال التحقيقات وجمع البيانات وعرضهم على جهات التحقيق المختصة.يشار الى أن نشطاء البيئة فى النمسا ينظمون سلسلة مظاهرات متعاقبة في أهم ميادين فيينا للضغط على الحكومة بتعديل السياسات لتواكب جهود مكافحة تغير المناخ، وغالبا ما لا يلتزمون بالإجراءات الصحية الخاصة بمكافحة وباء كورونا.