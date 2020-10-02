الكرملين: قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا «دليل ضعف»

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا يظهر ضعف التكتل.وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، نعارض سياسة العقوبات بشكل عام، وعلى أي حال، هذه الخطوة بالأحرى تعد بمثابة إظهار للضعف".وضمت قائمة الاتحاد الأوروبي نحو 40 شخصا، ولا تشمل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووفقا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يمكن إضافة لوكاشينكو إلى القائمة ما إذا فشل في إقامة حوار سياسي مع الشعب.وأضاف بيسكوف: "إن إدراج لوكاشينكو في قائمة العقوبات سيحرم بالتأكيد الاتحاد الأوروبي من إمكانية مواصلة الحوار مع بيلاروسيا، بما في ذلك مناقشة الموضوعات التي يهتم بها الجانبان، لذلك، نؤيد إلى حد ما هذا الأمر".