القائد العام للجيش العراقى يترأس جلسة طارئة للمجلس الوزارى للأمن الوطني

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بحث خلالها تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد.وناقش المجلس تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية.كما ناقش تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان يوم أمس، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطاعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة.كما ناقش المجلس ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخّض من توجيهات القائد العام، بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.وبحث المجلس الوزاري للأمن الوطني سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وكذلك تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لاداء الزيارة الأربعينية بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الموافقة لـ1500 زائر من كل دولة لديها زائرون، والإسراع بإنجازها.