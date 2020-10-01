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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:38 م
هيثم الحاج على
هيثم الحاج على
جمال عاشور - هبة عويضة
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قال هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن جناح الهيئة يضم العديد من الكتب المهمة، وشهد إقبالًا كبيرًا في أول يوم من أيام معرض الإسكندرية للكتاب، وحقق في أول ساعتين من الافتتاح مبيعات بقرابة 10 آلاف جنيه.

وأضاف لـ«الدستور»، أن أبرز العناوين الذي يضمها جناح الهيئة كتاب «سيلفي مع الشهيد» وهو أول كتاب كوميكس تطرحه هيئة الكتاب، حيث إنه ليس للأطفال فقط، وهو كتاب قراءة وتلوين، والذي يدور حول أحد الشهداء الذي تسرد حكايتهم في كتاب آخر بعنوان «حكايات الولاد والأرض»، بالإضافة إلى عدة كتب مهمة منها ثلاثة أجزاء عن السينما للمخرج علي بدرخان، تتضمن «السيناريو، والتمثيل، والإخراج»، بجانب كتاب جديد عن محكمة لبنان.

وأوضح «علي» أن جميع الكتب الجديدة والتي صدرت في آخر 5 سنوات تخضع لتخفيض 25٪، وما قبل ذلك يتواجد في ركن خاص بعنوان «كنوز هيئة الكتاب»، والذي يضم الكتب الصادرة في الثمانينات والتسعينيات بسعرها في تلك الآونة، والتي تبدأ من جنيهين للكتاب.

وأشار إلى أنه تم استخراج كتب من مخازن الهيئة بعد جردها وترتيبها لأول مرة منذ 50 عامًا ورقمنة كافة العناوين والكتب المتواجدة بها، وأصبحت مسجلة بشكل رسمي بالنسخة وبالسعر، لأنها تضم كتبا ومراجع مهمة جدًا.

وأشار إلى أن الهيئة تملك حوالي 13 ألف عنوان بما فيها كتب مكتبة الأسرة، بحصيلة حوالي 6 ملايين نسخة، لافتًا إلى أن رقمنة كتب الهيئة يترتب عليه معرفة جميع الكتب المتواجدة وأماكنها وعدد النسخ الخاصة بها، وهي معايير لم تكن موجودة من قبل.

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