مايا مرسي تشكر السيسي على كلمته في الأمم المتحدة

شكرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الرئيس عبدالفتاح السيسي على كلمته التي تم عرضها بالأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش حقبة تاريخية مهمة شهدت خلالها إنجازات غير مسبوقة، حيث تنعم في ظل رئاسة عبدالفتاح السيسي بطفرة في الحقوق والمكتسبات التي لم تحدث من قبل وكانت منذ سنوات طويلة تمثل حلم بالنسبة لها، وتسعى جاهدة للوصول إليه، مشيرة إلى أن المرأة تقلدت مناصب لم تصل إليها من قبل.وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس التى أكد فيها أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، داعيا الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.كما أكدت الدكتورة مايا مرسي ما قاله الرئيس بأن مصر استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، مشيدة أيضا بما جاء في خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بأن "المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة".