وزيرة الصحة تشيد بأعمال تطوير مستشفى الإسماعيلية العام

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قبل قليل، المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى الكلى، تمهيدا لافتتاحه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر انطلاقه خلال أيام.وأشاد وزيرة الصحة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية وأعمال تطويره وكذلك مستشفى الكلى، والتي تخصصت لعلاج كافة مرضى الكلى، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.وتعد محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظة سيتم التطبيق والتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في شهر أكتوبر المقبل على أن يكون التشغيل الرسمي في شهر ديسمبر المقبل، وفقًا لرؤية القيادة السياسية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية كثالث محافظة تتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية.فيما كشفت مصادر بوزارة الصحة على تطبيق نظام الجيل الثاني في منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية، والتي تعتمد على لتكنولوجيا والتحول الرقمي في نقل البيانات والرقابة الثلاثية بين فرع المحافظة والإقليم ورئاسة الهيئة، مما يضمن سهولة وسرعة تقديم الخدمة للمريض، حيث تتواجد كاميرات مراقبة على مستوى جميع المستشفيات والمراكز والوحدات المتواجدة في المنظومة بالإسماعيلية وتراقب على مدار 24 ساعة، لضمان تقديم خدمة سريعة ومتميزة للمواطن، وكذلك نظام لتسجيل البيانات لسهولة صرف العلاج الشهري.وتأتى محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.ويذكر أن مستشفى الإسماعيلية العام يجرى تطويرها بتكلفة مالية قدرها 362 مليون جنيه، ووجهت الوزيرة بسرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها قبل 30 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن المستشفى بعد تطويره يشمل 13 غرفة عمليات بدلًا من 6 غرف، و382 سريرًا بدلًا من 314 قبل التطوير، إضافةً إلى 33 عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار، الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.ويشمل قسم الاستقبال بمستشفى الإسماعيلية العام بعد التطوير على 4 أسرة تراياج، 18 سرير ملاحظة، 8 أسرة إنعاش قلب رئوي، إضافةً إلى 6 معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات)، كما سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على 64 سرير عناية مركزة، و32 حضانة، و85 ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.