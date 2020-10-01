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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:13 م
الناشر حسين عثمان،
الناشر حسين عثمان،
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
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قال الناشر حسين عثمان، مدير دار نشر "ريشة" للنشر والتوزيع، إن الهدف من إصدارات نشر الدار هو أن السير الذاتية تشكل جزءًا من هويتنا المصرية.

وأضاف "عثمان" خلال حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر»، أن أسباب صدور الكتاب كون "هيكل" وتجريته ملهمة لشباب الصحفيين؛ خاصة عند تناول تجارب إنسانية، وكنا حريصين على أن يصدر فى ذكرى ميلاده، وهو بداية مشروع كبير عن الدار وعن هيكل تمتد لمئوية ميلاده خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتستضيف دار «بتانة للنشر» مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر». ويتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق».
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده
حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده

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