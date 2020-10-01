بعد مسح النسخة الأولى.. حميد الشاعرى يطرح «العين عليها تروح»

طرح المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري أغنيّة "العين عليها تروح" وذلك بعد مسح النسخة الأولى من الأغنية التي طرحت الثلاثاء الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون "الكابو" حميد الشاعري في أغنية "العين عليها تروح" مع كل من الشاعر الغنائي السيد علي، والملحن أحمد يوسف ومهندس الصوت أحمد جودة، وجيتار أحمد حسين، وكورال هارموني أحمد عوض، وقام بوضع التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر الأغنية حميد الشاعري، وتم تسجيل الأغنية داخل ستديو الرسالة، وتعتبر الأغنية إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "أنا بابا".كان آخر ألبومات حميد الشاعري بعنوان "روح السمارة"، الذي طرحه 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخرًا أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.