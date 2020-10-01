الهند تعلن مقتل 3 جنود بنيران باكستانية في كشمير

قال متحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا إن ثلاثة جنود قتلوا اليوم الخميس بإطلاق نار غير مبرر من جانب قوات باكستانية على الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.وأشار إلى أن القوات الباكستانية أطلقت النار دون مبرر في قطاع ناوجام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أربعة.وأضاف أن جنديا آخر قتل عندما أطلقت قوات باكستانية النار الليلة الماضية في قطاع بونتش، لافتا إلى أن القوات الهندية "ردت بقوة على نيران العدو".وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنها استدعت دبلوماسيا هنديا بارزا في إسلام أباد اليوم الخميس للاحتجاج على انتهاك قوات هندية لوقف إطلاق النار عند خط السيطرة قبل يوم تسبب في إصابة مدني يبلغ من العمر 65 عاما.وذكر البيان أن الهند ارتكبت 2404 انتهاكات لوقف إطلاق النار هذا العام ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة 192 مدنيا.