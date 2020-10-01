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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ختام الدورات التدريبية لعلماء تايلاند والبلقان بـ«خريجى الأزهر»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:52 م
علماء تايلاند والبلقان
علماء تايلاند والبلقان
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اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين أطلقتهما المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد 23 إمامًا وداعية من دول البلقان، و60 إمامًا وداعية من دولة تايلاند عبر الفيديوكونفراس؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة -في تصريح صحفي- إنه يأمل أن تصبح هذه الدورة بمثابة انطلاقة لمزيد من التعاون والترابط بين دول البلقان والأزهر الشريف، مطالبًا المتدربين بالتواصل مع المنظمة للرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم حول القضايا المختلفة.

بدوره، أكد أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المنظمة لا تدخر جهدًا فى تحقيق هدفها المنشود، وهو توصيل رسالة الأزهر الشريف لجميع الأزهريين والوعاظ والأئمة حول العالم الإسلامى، من خلال عقد تلك الدورات العلمية الشرعية المتخصصة وإعداد برامج لتواكب متطلبات العصر، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم لمواجهة التنظيمات والأفكار المتشددة ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر الصحيح.

وأكد الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر الشريف وأمين عام المنظمة، ضرورة أن يكون المسلم ذا علم ومكانه، وأن يسعى للبناء وليس للهدم، مطالبًا المتدربين بأن يكونوا دعاة سلام، ومصابيح تضىء للأمة الإسلامية مشاعل التقدم والازدهار وتسهم في رد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام من تشويه من قبل المتطرفين.

وبدوره، أعرب داوود أحمد، رئيس فرع المنظمة بجنوب تايلاند، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دوره الداعم لترسيخ مفاهيم الوسطية في العالم أجمع، وإبراز دور الأزهر الريادي كمنارة إسلامية كبرى.

فيما أعرب الشيخ شوكت بفكياري، إمام أحد المساجد الكبري بالبلقان -نائبا عن المتدربين- عن شكره للقائمين على المنظمة على إعداد تلك الدورات، واصفًا إياها بالرحلة الفكرية لحماية الحضارة والوسطية من براثن التعصب والتطرف.

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