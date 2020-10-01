«الحرية المصرى» يدعو أعضاءه للاحتشاد بالميادين احتفالًا بنصر أكتوبر.. الجمعة

دعا حزب الحرية المصري، كل أعضائه وكافة أمانات وتشكيلاته للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وذلك غدًا الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، والاحتشاد بالميادين الرئيسية فى كل محافظة، والفعالية الرسمية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.كما جدد الحزب دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدد تفويضه للرئيس فى كافة القرارات التى يتخذها لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.