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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أبو اليزيد»: قدمنا خدمات تموينية متميزة لمواطني مطروح

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:27 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال المهندس السيد أبو اليزيد، وكيل تموين مطروح، إن مديرية التموين قامت بتقديم خدمات متميزة لمواطني مطروح بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومنع أى مخالفات والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تطوير 6 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تموينية، حيث تم تجهيز أماكن للانتظار مجهزة بالمياه والمراوح، مؤكدا أنه يتم تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وأضاف أنه يتم استخراج البطاقات التموينية للأرامل والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة والاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه جاري تطوير 6 مكاتب تموين وسيتم استلامها خلال شهرين من إجمالي 14 مكتب، مؤكدا على أنه جاري تخصيص قطعة أرض لإنشاء 2 مكتب تموين.

وتابع أنه تم إنشاء صومعة لتخزين الغلال في مركز ومدينة الحمام على مساحة 60 ألف متر بسعة 45 ألف طن بتكلفة 130 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة للغاز الطبيعي بمنطقة القصر وتم توصيل الغاز لـ 30 ألف مشترك حتى الآن، مؤكدا أنه جاري استكمال مشروع الغاز الطبيعي في الحمام والعلمين.

وأشار إلى أنه تم توزيع الخبز والسلع التموينية وتوصيلهم من خلال سيارات متحركة إلى أماكن إقامة المواطنين بتصديق من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدا أنه تم إنشاء 2 معرض لوجستي لبيع الخضر والفاكهة بتخفيض 30% لتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد أن أسعار الخضر والفاكهة يتم اعتمادها من محافظ حيث تم إقامة المعرضين على مساحة 1000 متر، مشيرا الى أنه تم إضافة اللحوم في المعارض بسعر 100 جنيه، موضحا أنه تم إنشاء أسواق حضارية بمدينة الضبعة وسيوة والسلوم لخدمة المواطنين وأنه تم ضبط 32 طن قمح مصري قبل بيعها في السوق السوداء لاستخدامه كعلف حيواني بالإضافة إلي تحرير 860 مخالفة خلال 3 أشهر.

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