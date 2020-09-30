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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن تطالب بموقف عربي موحّد ضد التدخلات الإيرانية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:00 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، لبلورة موقف عربي واضح وموحّد لمواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ لمواجهة هذه الأنشطة الإرهابية التي تشكل تهديدًا جديًا وخطيرًا وغير مسبوق للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

أشاد، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) الأربعاء، بحالة اليقظة والجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في السعودية، على خلفية نجاح العملية الأمنية التي تكللت بالإعلان عن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، والقبض على عناصرها وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وجدد إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدائية الإرهابية المُصدَّرة من النظام الإيراني، موضحًا أن هذه الأعمال تعكس إصرار نظام طهران على التدخل السافر في شؤون الدول العربية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتؤكد استمرار هذا النظام الإرهابي المضي في سياساته التخريبية وأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏.

وعبّر الإرياني عن تضامن اليمن المطلق وغير المحدود مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة محاولات النيل من أمنها واستقرارها، ودعم ووقوف اليمنيين قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب الأشقاء بالمملكة في كل الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأنشطة الإرهابية المصدرة من إيران وحماية أمنها القومي، والحفاظ على مصالحها الوطنية.

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