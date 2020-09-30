غدًا.. مناقشة كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز

تستضيف مؤسسة بتانة بمقرها في عمارة يعقوبيان بوسط القاهرة حفل إطلاق وتوقيع كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية.. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية" تأليف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وذلك في تمام السابعة مساءً.الكتاب صدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع ويناقشه كل من الكاتب الصحفي ياسر رزق، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق.وعن الكتاب يقول الباز: قلت للأستاذ هيكل: "أريد أن أسمع منك تاريخك الشخصي مع رؤساء مصر"، سألنى: "ولماذا أخصّك أنت بهذه القصة الخاصة جدًا؟" قلت: "لأننى سأكون قادرًا على الكتابة- إذا سمحت الأقدار بذلك لخمسة أجيال قادمة، وأنت تطمح لأن تعيش عبر الأجيال القادمة"، ابتسم نصف ابتسامة وقال: "اتفقنا".. بالفعل اتفقنا لكننا لم ننفذ، شغلته واجباته ومشروعاته ومحاضراته ومعاركه ثم خطفه الموت، فتّشت فى أوراقي، فعثرت على سر وضعه أمامي يوم طلبت منه تسجيل مذكراته الشخصية.وتابع "في أحد حواراته الصحفية قال: لست متأكدًا أن أحدًا منّا بقادر على مواجهة الناس بالحقيقة كاملة غير منقوصة، لأننا بشر، ومن هنا تندهش لو قلت إننى أترك حياتي للآخرين، لماذا؟ لأن مَن يعملون فى العمل الصحفى بالتحديد، كل مواقفهم وكل أعمالهم وكل آرائهم وكل مشاكلهم وكل تطورات حياتهم ومراحلها موجودة ومسجلة على ورق، وهذه مهمة آخرين يستطيعون المتابعة والحكم، اعتبرت ما قاله هيكل وصيّة، وهنا مجرد محاولة لتنفيذها بطريقة لا تفارق منطقه ولا تبتعد عن أرضه.يأتي حفل التوقيع احتفالًا بذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، والتي توافق 23 سبتمبر 1923.