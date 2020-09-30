القضاء الإداري يتلقى 28 دعوى جديدة على انتخابات النواب

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم 28 دعوى قضائية جديدة تم إيداعها، مساء الأربعاء، بالرغم من غلق باب قلم الكتاب، أمس، ليصل بذلك عدد الدعاوى التي تنظرها المحكمة في جلسة عاجلة خاصة 121 دعوى.تمت إحالة الـ 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.وتفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال اليومين المقبلين في قرابة 120 طعن قضائي للمستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية، وأيضًا، الطعون المقدمة ضد المرشحين في الانتخابات.وتنوعت أسباب الطعون المقدمة منه بسبب تحليل المخدرات، وأيضا بسبب عدم اكتمال الأوراق، وعناوين السكن.