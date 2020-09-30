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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مؤتمرات جماهيرية لـ«تنسيقية الأحزاب» استعدادًا لانتخابات النواب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:57 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير- محمد الشريف
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تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبدء الدعاية الانتخابية لمرشحيها ضمن نظامي الفردي والقائمة المقرر انطلاقها ابتداءً من يوم 5 أكتوبر المقبل وحتى 18 أكتوبر بالمرحلة الأولى وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووضعت التنسيقية اللمسات الأخيرة لخطة دعم مرشحيها ال، 26 على القائمة الوطنية "من أجل مصر" و6 آخرين مرشحين بنظام الفردي في مختلف المحافظات بانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين علي مرحلتين بمحافظات مختلفة.

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية وضعت خطة شاملة لدعم مرشحيها بانتخابات مجلس النواب سواء على نظام القائمة أو الفردي، لافتة إلى أن التنسيقية ستطلق حملة تشمل حشد الناخبين للمشاركة بانتخابات مجلس النواب وطرح البرامج الانتخابية للمرشحين على مواقع التواصل التي ستشمل السير الذاتية للمرشحين وأهدافهم في خدمة الدولة والمواطنين واستخدام تقنية البث المباشر لجميع المرشحين للتواصل مع الجماهير عبر صفحات التواصل.

أضافت شيماء عبد الإله، لـ "الدستور"، أن المركز الإعلامي للتنسيقية سيكون له دور كبير في دعم المرشحين خلال الفترة المقبلة، كما أننا نضع تصور لعقد مؤتمرات جماهيرية للمرشحين بأعداد محدودة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

أوضحت عبد الإله أن التنسيقية استحدثت عدد من اللجان الداخلية لتواكب العمل بقوة خلال الفترة المقبلة مثل التعليم والصحة والبيئة والطاقة والشباب والرياضة والإدارة المحلية، منوهة إلى أن التنسيقية ضمت الأعضاء الاحتياطيين من الأحزاب الـ26، الممثلين فيها، كأعضاء أساسيين، للاستفادة منهم في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يوما بعد يوم، لاسيما في فترة الحملات الانتخابية، مشيرة إلي أنه سيتم التوسع في ضم أعضاء جدد خلال الفترة المقبلة.

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