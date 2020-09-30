الرئيس الجزائرى يتسلم أوراق 3 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى بلاده بينهم السفير الفرنسي الجديد.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، تسلم الرئيس تبون اليوم خلال حفل بمقر الرئاسة أوراق اعتماد كل من سفير إثيوبيا نبيات جيتاشو أساجيد، وسفيرة هولندا جانا فان دير فيلدي وسفير فرنسا فرانسوا غويات.وأضاف البيان أنه حضر المراسم كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نورالدين بغداد دايج ووزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم.