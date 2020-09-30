إسرائيل تسلم الجيش الأمريكى أول بطارية لمنظومة القبة الحديدية

سلمت إسرائيل الجيش الأمريكي اليوم بطارية أولى من أصل بطاريتين لمنظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ. وهذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها إسرائيل المنظومة لدولة أخرى، وفقا لما أفاد به موقع هيئة البث الإسرائيلية.وفي مراسم أقيمت على نطاق مقلص بسبب كورونا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إنه من دواعي سرورنا أن تحمي هذه المنظومة المتقدمة جنود الجيش الأمريكي أيضا. وشدد على أن منظومة القبة الحديدية هي دليل آخر على قوة الصناعات الأمنية الإسرائيلية. كما اعتبر أن بيع المنظومة للقوات الأمريكية "إنجاز هائل لوزارة الدفاع والصناعات العسكرية الإسرائيلية".وسجلت القبة الحديدية منذ بدء عملها قبل نحو عشر سنوات أكثرَ من ألفين وأربعمائة اعتراض. ويأتي تسليم هذه المنظومة بموجب اتفاقية بين وزارتي الدفاع بين البلدين، حيث اشترى البنتاجون بطاريتين من منظومة "القبة الحديدية" التي تنتجها سلطة رافائيل لتطوير الأسلحة. وسيتم توريد البطارية الثانية حسب العقد خلال أسابيع قليلة. ويستخدم الجيش الأمريكي هذه المنظومة لحماية قواته المنتشرة في أماكن مختلفة من التهديدات الباليستية والجوية.تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أسهمت في تطوير هذه المنظومة، وقدمت تمويلا يزيد عن مليار دولار لإسرائيل.