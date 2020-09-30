استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ العالقين فى حريق جسر السويس

يجري رجال الحماية المدنية بالقاهرة أعمال السيطرة على حريق شب في عقار سكني في ميدان ابن الحكم بشارع جسر السويس، وتستخدم قوات الدفاع المدني السلالم الهيدروليكية لإنقاذ بعض السكان في الشقق، بسبب أعمدة الدخان.وقالت مصادر أمنية، إن الوضع آمن وتحت سيطرة رجال الأطفاء، وإن النيران شبت في شقة سكنية، ولم يعرف سبب الحريق، وأن سببه متروك لخبراء المعمل الجنائي.كانت قوات الدفاع المدني، دفعت بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، بعد تلقيها بلاغات من السكان بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس من عقار بجسر السويس.