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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محامي الطيار: الأزمة لم تنته مع محمد رمضان ولم نستهدف حبسه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:56 م
أبو اليسر ومحمد رمضان
أبو اليسر ومحمد رمضان
أمير محمد خالد
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حكمت محكمة الدقي، صباح اليوم، ببراءة الفنان محمد رمضان في قضية سب وقذف الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، الذي كان قد حصل علي حكم بالسجن سنة وغرامة ضد محمد رمضان فيه منذ فترة.

وتواصلت "الدستور" مع المحامي مجدي حلمي الذي ترافع في القضية مع الطيار ضدد محمد رمضان، حيث قال "الهدف من قضية سب وقذف محمد رمضان أنه لا يذكر اسم الطيار في أي لقاء إعلامي أو صحفي أو في مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وقد تحقق الهدف ولم نستهدف حبس محمد رمضان لأنه فنان محبوب".

وأضاف" الخطوة المقبلة الطعن علي حكم السب والقذف وتوجد قضايا أخرى مهمة مثل الاستهزاء أو الإساءة للطيار من قرار فصله وسحب الرخصة منه، وتم تحويلها لجنح محكمة اقتصادية برقم 70 لعام 2020، وهناك دعوى التعويض الرئيسية بـ25 مليون جنيه، والقضيتان اللتان لم يبت فيهما حتى الآن وبالتالي القصة بين الطيار ومحمد رمضان لم تنته".

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