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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10.5 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي لـ فلسطين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:56 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قدم الاتحاد الأوروبي دعما قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر أغسطس لموظفيها المدنيين العاملين بشكل أساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف - في بيان، نشرته وكالة انباء فلسطين وفا اليوم الأربعاء- أن هذا الدعم يساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال بورغسدورف: "هذه هي مساهمة مهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام، وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خلال عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو".

وأضاف، أنه في إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق آفاق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية.

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