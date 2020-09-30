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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى: التاريخ سيذكر دائمًا إنجازات أمير الكويت الراحل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:13 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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قدم النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي خالص التعازي والمواساة إلى الشعب الكويتي وللأمة العربية والإسلامية بأكملها وشعوب العالم الصديقة لوفاة لمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات والأعمال الإنسانية لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وقال"العسومي"، فى بيان له اليوم الأربعاء، "إن الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، فقدت أحد أبرز قادتها الحكماء، أمير دولة الكويت رحمه الله، الذي نذر حياته لخدمة وطنه وشعبه، وللدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأضاف "أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، عمل بلا كلل أو ملل لخدمة الأهداف النبيلة التي حملها على عاتقه، ولتكون بلاده مركزًا للعمل الإنساني، حيث منح رحمه الله لقب قائد للعمل الانساني من قبل الأمم المتحدة عرفانًا بإنجازاته، وقد كان قائدًا حكيمًا كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة قضاياها العادلة".

وأكد "العسومي" أن التاريخ سيدون وسيستذكر دائمًا الإنجازات الهائلة والمآثر الخالدة للشيخ صباح الأحمد- رحمه الله- باعتباره أكاديمية دبلوماسية راقية أساسها السلام والحوار والخلق الرفيع ونجدة الملهوف، ومثالًا أعلى في مفاهيم القيادة والحكم الرشيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يوفق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمتابعة مسيرة الإنجاز والعطاء المتواصل تحقيقًا لآمال وتطلعات الشعب الكويتي العزيز.

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